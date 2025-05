"Il Psg è stato acquistato nel 2011 per 100 milioni da Tamim Al Thani, attraverso Qatar Sports Investment. Complessivamente l’emiro ha iniettato nelle casse del Psg 1,3 miliardi tra versamenti in conto capitale e prestiti. Ma vanno conteggiate anche le sponsorizzazioni con entità qatariote, in primis Qatar Tourism Authoriry, che sono confluite nella voce “autres produits” del conto economico (totale di 2,3 miliardi tra il 2011 e il 2024). Risorse difficilmente accessibili se il Psg non fosse di proprietà di uno Stato. La collezione di stelle, da Neymar a Mbappé a Messi, ha reso la squadra di calcio uno strumento di soft power per gli interessi geopolitici ed economici del Qatar. Inoltre, alcune scelte di marketing - il nome Paris per la squadra, la partnership con Nike Jordan, i negozi in tutto il mondo - hanno contribuito ad alimentare l’allure di una società che ora vale, secondo Football Benchmark, quasi 3,8 miliardi di euro (l’Inter 1,7)", analizza La Gazzetta dello Sport.