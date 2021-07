Satriano assomiglia a Lautaro, ma in patria scomodano un altro big: che paragone

Il baby attaccante classe 2001 ha brillato anche nel test amichevole contro la Pergolettese, in cui ha segnato 2 gol

I riflettori del pre-campionato dell’Inter sono puntati soprattutto su Martin Satriano, a segno anche domenica in amichevole contro la Pergolettese con una doppietta. Il classe 2001 di Montevideo, un metro e 87 per meno di 80 chili, un buon piede sinistro, secondo Sky Sportricorda da vicino il modo di interpretare la fase offensiva di Lautaro Martinez. Porta sempre nel mirino, grande attitudine a giocare nello stretto, capacità di non dare punti di riferimento. In patria però lo paragonano a un altro big europeo: Luis Suarez. Un accostamento molto importante per il baby interista.