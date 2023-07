Ts – Sommer, si allungano i tempi: ecco quando si trasferirà all’Inter. Trubin, la situazione

"Gli ucraini per ora non scendono da quota 30 milioni, i nerazzurri, avendo il sì del giocatore che ha solo altri 11 mesi di contratto con lo Shakthar, puntano a chiudere per meno della metà. Se non arriverà il via libera, Trubin diventerà un obiettivo a parametro zero per il 2024 e il club nerazzurro tamponerà con un vice differente (Audero continua a piacere)".