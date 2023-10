Thuram? “Lukaku voleva centralità assoluta e il suo arrivo non aveva fatto piacere a Rom”

"Il belga pretendeva centralità assoluta nel progetto nerazzurro e scoprire che il club aveva preso un giovane tanto ingombrante nella sua stessa posizione non gli ha certo fatto piacere. Da parte sua, il francese sta, però, eseguendo come meglio non si potrebbe il compito che gli è stato assegnato. Doveva far scolorire la memoria del vecchio totem, ma il figlio di Lilian si sta spingendo oltre e, a furia di gol e assist, la sta quasi cancellando. Almeno in campo", spiega Gazzetta.