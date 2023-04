Ravanelli: “Che sciocchezza Bremer. Mi faccio questa domanda su Handanovic”

“Partita in equilibrio fino al vantaggio della Juve, poi la sciocchezza di Bremer e l’1-1 finale di Lukaku. La tensione c’era, la posta in palio è alta, la Juve sta facendo partite importanti e l’Inter è in un momento davvero difficile. Perdere stasera sarebbe stata una mazzata per i nerazzurri. Cos’ha da discutere Handanovic? È un errore gravissimo, lascialo lì Cuadrado e vai a fare la doccia calda", le sue dichiarazioni.