Vanheusden: “Finalmente sono tornato. Voglio giocare il più possibile. Abbiamo deciso…”

Il difensore di proprietà dell'Inter è tornato in campo nella vittoria dell'Az Alkmaar contro il Groningen

Zinho Vanheusden ha giocato i suoi primi minuti con la maglia dell'AZ Alkmaar. Il 23enne difensore di proprietà dell'Inter è entrato in campo al termine della partita vinta dall'AZ a Groningen (1-4). "Sono molto felice di essere riuscito a tornare in campo dopo quasi otto mesi di assenza", ha dichiarato Vanheusden in un'intervista al canale Youtube dell'AZ. " E' passato molto tempo, ma finalmente sono tornato. Voglio giocare il più possibile, ma decide il tecnico. Voglio aiutare la squadra".