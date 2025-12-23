Oggi su CRC, radio partner della SSC Napoli, nel corso della trasmissione “A Pranzo con Chiariello” è intervenuto l’agente di Di Lorenzo Mario Giuffredi: "Quando si vince, l’emozione c’è sempre ed è normale che ci sia per uno come me che è partito da zero. Le vittorie non sono mai scontate e successi come quello di ieri ci aiutano a ripercorrere la storia della nostra vita professionale dove siamo partiti fino a dove siamo arrivati con i miei giocatori, in questo caso con Giovanni, poiché pensi: “Non avrei mai pensato di ottenere queste vittorie e successi e che tutte queste cose accadessero".
Ag Di Lorenzo: "Ebbe un black-out, stava andando via da Napoli. Ora vuole il terzo scudetto"
Ag Di Lorenzo: “Ebbe un black-out, stava andando via da Napoli. Ora vuole il terzo scudetto”
Le parole del procuratore del difensore del Napoli all'indomani della vittoria in Supercoppa contro il Bologna
Giovanni ha avuto persino un momento di black-out nell’anno del decimo posto e nel post dove stava per andare via. Vedere quello che ha fatto è sensazionale e bellissimo. A lui sono molto legato poiché oltre ad essere un grande calciatore, è un grande uomo e ragazzo di grande umiltà. Mi auguro che sia Politano che Di Lorenzo chiudano il 2026 vincendo il terzo scudetto e vadano a giocarsi il mondiale da grandi protagonisti".
