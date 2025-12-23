FC Inter 1908
Toni su Bastoni: “È un talento ma il modulo lo aiuta tanto. Bisognerebbe…”

Durante il podcast Cose Scomode ad Aura Sport, Luca Toni ha parlato di Bastoni
Durante il podcast Cose Scomode ad Aura Sport, Luca Toni ha parlato di Bastoni: "Top difensore della Serie A dell'anno solare 2025? Bastoni è un talento, è forte però è aiutato dalla difesa a 3. Quando un difensore gioca in un sistema a 3 fa più bella figura di un difensore che gioca a 2. Giocando a 3, puoi rischiare sempre l'anticipo, tanto c'è sempre un uomo dietro.

E' molto più facile giocare con la difesa a 3, bisognerebbe abolirli (ride, ndr) questi 3-5-2 se non hai poi gli esterni molto offensivi. Un altro che nomino è Rrahmani. Nella difesa a 3, sì, sono bravi ma vorrei vederli uomo contro uomo.

La differenza tra una difesa a 4 e a 3 è evidente. Bastoni è fortissimo in una difesa a 3, vediamolo in una difesa a 2, potrebbe far bene ma non è così facile"

