Durante il podcast Cose Scomode ad Aura Sport, Luca Toni ha parlato di Bastoni

Matteo Pifferi Redattore 23 dicembre - 20:00

Durante il podcast Cose Scomode ad Aura Sport, Luca Toni ha parlato di Bastoni: "Top difensore della Serie A dell'anno solare 2025? Bastoni è un talento, è forte però è aiutato dalla difesa a 3. Quando un difensore gioca in un sistema a 3 fa più bella figura di un difensore che gioca a 2. Giocando a 3, puoi rischiare sempre l'anticipo, tanto c'è sempre un uomo dietro.

E' molto più facile giocare con la difesa a 3, bisognerebbe abolirli (ride, ndr) questi 3-5-2 se non hai poi gli esterni molto offensivi. Un altro che nomino è Rrahmani. Nella difesa a 3, sì, sono bravi ma vorrei vederli uomo contro uomo.

La differenza tra una difesa a 4 e a 3 è evidente. Bastoni è fortissimo in una difesa a 3, vediamolo in una difesa a 2, potrebbe far bene ma non è così facile"