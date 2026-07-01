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fcinter1908 serie a Arbitri Serie A e B 2026/27: Abisso dismesso, in cinque promossi dalla Serie C

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Arbitri Serie A e B 2026/27: Abisso dismesso, in cinque promossi dalla Serie C

Arbitri Serie A e B 2026/27: Abisso dismesso, in cinque promossi dalla Serie C - immagine 1
Decise le dismissioni e le promozioni all'interno della CAN di Serie A e B per la stagione 2026/27: dismesso Rosario Abisso
Alessandro Cosattini Redattore 

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Inizia a prendere forma anche dal punto di vista arbitrale la prossima stagione di Serie A e Serie B. L'Associazione Italiana Arbitri ha reso nota e ufficiale la lista degli arbitri che saranno impegnati nei due campionati nella stagione 2026/2027.

Abisso Roma Torino

Decise le dismissioni e le promozioni all'interno della CAN di Serie A e B per la stagione 2026/27. L'AIA ha comunicato le novità tramite un comunicato ufficiale. Gli arbitri promossi dalla CAN di C sono Mattia Drigo (sezione di Portogruaro), Alberto Poli (sezione di Verona), Marco Di Loreto (sezione di Terni), Edoardo Manedo Mazzoni (sezione di Prato) e Dario Madonia (sezione di Palermo).

Arbitri Serie A e B 2026/27: Abisso dismesso, in cinque promossi dalla Serie C- immagine 3
Getty Images

Cinque promozioni e altrettante dismissioni. Tra queste ci sono quelle di Rosario Abisso (sezione di Palermo), Marco Piccinini (sezione di Forlì), Ivano Pezzuto (sezione di Lecce), Federico Dionisi (sezione de L'Aquila) e Luca Massimi (sezione di Termoli)

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