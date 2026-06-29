"Quando leggo certe cifre mi si rizzano i capelli, francamente. Gonçalo Ramos, riserva al Paris Saint-Germain, arriva per 70 milioni: il Milan mi sembra ancora una banda di matti. Si affida a Ibrahimovic, che in questo momento sta in America a commentare il Mondiale, quindi non credo abbia grande peso sulle scelte. È una società in grande difficoltà, in grande ritardo: l'acquisto di Gonçalo Ramos a queste cifre mi sembra una follia, e sono curioso di vedere come Amorim si calerà nella realtà italiana dopo aver fallito al Manchester United.

Credo che il Milan sia una delle società di vertice con le idee meno chiare in assoluto. Su Palestra, invece, capisco la scelta: il giocatore ha fatto un'ottima prima stagione in Serie A, valutato 60 milioni, e il Chelsea gli ha offerto il doppio dell'ingaggio rispetto all'Inter. Qualcuno ha criticato la scelta dicendo che sarebbe stato meglio maturare in un campionato italiano, ma va anche detto che il campionato inglese è il più importante e competitivo del mondo: per lui è una sfida professionale straordinaria. A 21 anni andare in Premier League è una scelta felice."