Gonçalo Ramos al Milan è una trattativa che fa discutere. Perlopiù per le cifre in ballo, considerando che si candida a esser e l'operazione più onerosa della storia del club rossonero. Ne ha parlato anche Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport. Il giornalista, attraverso il suo profilo Instagram, è andato a fondo sull'operazione. Questa la spiegazione proposta: