Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui
serie a
Zazzaroni: “Gonçalo Ramos al Milan? Cardinale preso per il collo da Mendes. E ora…”
Gonçalo Ramos al Milan è una trattativa che fa discutere. Perlopiù per le cifre in ballo, considerando che si candida a esser e l'operazione più onerosa della storia del club rossonero. Ne ha parlato anche Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport. Il giornalista, attraverso il suo profilo Instagram, è andato a fondo sull'operazione. Questa la spiegazione proposta:
"O quelli di Transfermarkt non hanno aggiornato il profilo oppure Cardinale è stato preso per il collo da Mendes: il sito tedesco valuta l'attaccante 30 milioni, ovvero molto meno della metà di quanto il Milan l'ha pagato. Dopo aver portato Amorim e Ramos il mitico, inossidabile Jorge, ricordato anche per Joâo Felix in rossonero, prova ora a piazzare Antonio Silva che i tifosi del Benfica non vogliono più vedere a la Luz".
© RIPRODUZIONE RISERVATA