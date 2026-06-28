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Zazzaroni: “Gonçalo Ramos al Milan? Cardinale preso per il collo da Mendes. E ora…”

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Il pensiero del direttore del Corriere dello Sport a proposito dell'operazione ormai in chiusura per il club rossonero
Daniele Vitiello
Daniele Vitiello Redattore/inviato 

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Zazzaroni: “Gonçalo Ramos al Milan? Cardinale preso per il collo da Mendes. E ora…”- immagine 2
Getty Images

Gonçalo Ramos al Milan è una trattativa che fa discutere. Perlopiù per le cifre in ballo, considerando che si candida a esser e l'operazione più onerosa della storia del club rossonero. Ne ha parlato anche Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport. Il giornalista, attraverso il suo profilo Instagram, è andato a fondo sull'operazione. Questa la spiegazione proposta:

 

"O quelli di Transfermarkt non hanno aggiornato il profilo oppure Cardinale è stato preso per il collo da Mendes: il sito tedesco valuta l'attaccante 30 milioni, ovvero molto meno della metà di quanto il Milan l'ha pagato. Dopo aver portato Amorim e Ramos il mitico, inossidabile Jorge, ricordato anche per Joâo Felix in rossonero, prova ora a piazzare Antonio Silva che i tifosi del Benfica non vogliono più vedere a la Luz".

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