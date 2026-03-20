Nel secondo anticipo della 30esima giornata di Serie A, l’Udinese espugna il Ferraris di Marassi e torna al successo dopo due gare.
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Zaniolo show, l’Udinese espugna Marassi: 2-0 al Genoa, Ekkelenkamp e Davis in gol
La formazione di Runjaic è cinica e spietata: soffre nel primo tempo, con le due traverse colpite dal Genoa con Malinovskyi e Colombo, e colpisce nella ripresa con Ekkelenkamp e Davis.
Protagonista Nicolò Zaniolo, che con una gran giocata serve l’assist a Ekkelenkamp dell’1-0. Per il prodotto del vivaio dell’Inter si tratta del quinto assist, insieme a cinque gol: per la prima volta tocca quota 10 nelle partecipazioni alle reti in Serie A in una stagione.
L’arbitro Collu cambia decisione e annulla un calcio di rigore al Genoa per un presunto tocco di mano Kabasele su giocata di Colombo.
Nel recupero arriva il 2-0 dell’Udinese con Davis - diffidato e ammonito, salterà il Como - che con il sinistro batte Biljow: per l’inglese si tratta del decimo gol in questo campionato.
L’Udinese sale a quota 39 mentre il Genoa cade dopo due vittorie di fila e resta a quota 33, al tredicesimo posto in coabitazione col Torino, in attesa della sfida tra i granata e il Milan.
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