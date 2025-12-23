FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 serie a Atalanta-Inter, arbitra La Penna e al VAR c’è Abisso: ecco la designazione completa

serie a

Atalanta-Inter, arbitra La Penna e al VAR c’è Abisso: ecco la designazione completa

Atalanta-Inter, arbitra La Penna e al VAR c’è Abisso: ecco la designazione completa - immagine 1
Sarà Federico La Penna della sezione di Roma 1 ad arbitrare Atalanta-Inter, match valido per la 17° giornata di Serie A 2025-2026
Matteo Pifferi Redattore 

Sarà Federico La Penna della sezione di Roma 1 ad arbitrare Atalanta-Inter, match valido per la 17° giornata di Serie A 2025-2026 in programma domenica sera al Gewiss Stadium.

La Penna sarà coadiuvato dagli assistenti Berti e Perrotti mentre il quarto uomo è Rapuano. Al VAR c'è Abisso, l'AVAR invece è Manganiello.

Ecco la designazione arbitrale

ATALANTA – INTER Domenica 28/12 h. 20.45

ARBITRO: LA PENNA

BERTI – PERROTTI

IV: RAPUANO

VAR: ABISSO

AVAR: MANGANIELLO

Leggi anche
Supercoppa, le formazioni ufficiali di Napoli-Bologna: Conte non cambia, Italiano si
UFFICIALE – Salta Milan-Como a Perth: “Ecco i motivi. Generati 280 mln in…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA