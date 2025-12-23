Sarà Federico La Penna della sezione di Roma 1 ad arbitrare Atalanta-Inter, match valido per la 17° giornata di Serie A 2025-2026 in programma domenica sera al Gewiss Stadium.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 serie a Atalanta-Inter, arbitra La Penna e al VAR c’è Abisso: ecco la designazione completa
serie a
Atalanta-Inter, arbitra La Penna e al VAR c’è Abisso: ecco la designazione completa
Sarà Federico La Penna della sezione di Roma 1 ad arbitrare Atalanta-Inter, match valido per la 17° giornata di Serie A 2025-2026
La Penna sarà coadiuvato dagli assistenti Berti e Perrotti mentre il quarto uomo è Rapuano. Al VAR c'è Abisso, l'AVAR invece è Manganiello.
Ecco la designazione arbitrale
ATALANTA – INTER Domenica 28/12 h. 20.45
ARBITRO: LA PENNA
BERTI – PERROTTI
IV: RAPUANO
VAR: ABISSO
AVAR: MANGANIELLO
© RIPRODUZIONE RISERVATA