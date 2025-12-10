I nerazzurri saranno di scena in Liguria domenica 14 dicembre alle ore 18 per la quindicesima giornata di Serie A

L'Inter, dopo l'amara sconfitta contro il Liverpool in Champions League , torna a pensare al campionato per la quindicesima giornata di Serie A: i nerazzurri saranno di scena sul campo del Genoa domenica 14 dicembre, con calcio di inizio fissato per le ore 18.

Resa nota la designazione arbitrale: dirige l'incontro Daniele Doveri, coadiuvato dagli assistenti Rossi e Bercigli, con Fourneau come quarto ufficiali. Il Var è Camplone, l'Avar è Abisso.