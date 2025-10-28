Ecco le formazioni ufficiali di Atalanta-Milan, match valido per la nona giornata di Serie A. Le scelte di Juric e Allegri.
Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Atalanta-Milan: Lookman dal 1′
Ecco le formazioni ufficiali di Atalanta-Milan, match valido per la nona giornata di Serie A. Le scelte di Juric e Allegri
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossonou, Hien, Ahanor; Zappacosta, De Roon, Éderson, Bernasconi; Pašalić, Lookman; De Ketelaere.
A disp.: Rossi, Sportiello; Bellanova, Djimsiti, Kolašinac, Obrić; Brescianini, Maldini, Musah, Samardžić, Zalewski; Krstović, Scamacca, Sulemana. All.: Jurić.
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Saelemaekers, Fofana, Modrić, Ricci, Bartesaghi; Leão, Gimenez.
A disp.: Pittarella, Terracciano; Athekame, De Winter, Odogu; Loftus-Cheek; Nkunku. All.: Allegri.
Arbitro: Doveri di Roma.
