La Fiorentina ha diramato la lista dei 24 convocati per il match di domani sera, ore 20.45, contro l'Inter a San Siro, valida per la nona giornata di campionato.
Fiorentina, i 24 convocati di Pioli contro l’Inter: due assenti
Oltre al lungodegente Lamptey c'è un altro forfait dell'ultimo minuto: non ci sarà neanche Sabiri, che aveva giocato lo spezzone finale del match contro il Bologna domenica.
Ecco l'elenco dei convocati di Pioli:
1) COMUZZO Pietro
2) CORDEIRO DOS SANTOS Domilson
3) DE GEA QUINTANA David (P)
4) DZEKO Edin
5) FAGIOLI Nicolò
6) FAZZINI Jacopo
7) FORTINI Niccolò
8) GOSENS Robin Everardus
9) GUDMUNDSSON Albert
10) KEAN Moise Bioty
11) KOUADIO Eddy Nda Konan
12) LEZZERINI Luca (P)
13) MANDRAGORA Rolando
14) MARÍ VILLAR Pablo
15) MARTINELLI Tommaso (P)
16) NICOLUSSI CAVIGLIA Hans
17) NDOUR Cher
18) PARISI Fabiano
19) PICCOLI Roberto
20) PONGRAČIĆ Marin
21) RANIERI Luca
22) RICHARDSON Michael Amir Junior
23) SOHM Simon Salomon Junior
24) VITI Mattia
