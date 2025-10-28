FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 serie a Fiorentina, i 24 convocati di Pioli contro l’Inter: due assenti

serie a

Fiorentina, i 24 convocati di Pioli contro l’Inter: due assenti

Fiorentina Pioli
La Fiorentina ha diramato la lista dei 24 convocati per il match di domani sera, ore 20.45, contro l'Inter a San Siro
Matteo Pifferi Redattore 

La Fiorentina ha diramato la lista dei 24 convocati per il match di domani sera, ore 20.45, contro l'Inter a San Siro, valida per la nona giornata di campionato.

Oltre al lungodegente Lamptey c'è un altro forfait dell'ultimo minuto: non ci sarà neanche Sabiri, che aveva giocato lo spezzone finale del match contro il Bologna domenica.

Ecco l'elenco dei convocati di Pioli:

La lista dei convocati viola per la partita contro l’Inter:

1) COMUZZO Pietro

2) CORDEIRO DOS SANTOS Domilson

3) DE GEA QUINTANA David (P)

4) DZEKO Edin

5) FAGIOLI Nicolò

6) FAZZINI Jacopo

7) FORTINI Niccolò

8) GOSENS Robin Everardus

9) GUDMUNDSSON Albert

10) KEAN Moise Bioty

11) KOUADIO Eddy Nda Konan

12) LEZZERINI Luca (P)

13) MANDRAGORA Rolando

14) MARÍ VILLAR Pablo

15) MARTINELLI Tommaso (P)

16) NICOLUSSI CAVIGLIA Hans

17) NDOUR Cher

18) PARISI Fabiano

19) PICCOLI Roberto

20) PONGRAČIĆ Marin

21) RANIERI Luca

22) RICHARDSON Michael Amir Junior

23) SOHM Simon Salomon Junior

24) VITI Mattia

Leggi anche
Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Lecce-Napoli: fuori McTominay e Hojlund
Caressa: “Gli arbitri questo weekend hanno fatto un casino! So che c’è stata una riunione e…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA