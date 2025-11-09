Il lunch match domenicale dell'undicesima giornata di Serie A è di scena al Gewiss Stadium: Atalanta-Sassuolo regala diversi spunti di riflessione.
serie a
Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Atalanta-Sassuolo: Lookman titolare
L'Atalanta è reduce da quattro pareggi e un KO nelle ultime cinque di campionato ed è dodicesima con 13 punti. Gli stessi punti del Sassuolo, che però ha vinto 4 partite (2 quelle vinte dalla Dea) e ha già un buon vantaggio sulla zona salvezza.
Ecco le formazioni ufficiali di Atalanta-Sassuolo, le scelte di Juric e Grosso.
FORMAZIONI UFFICIALI ATALANTA-SASSUOLO—
Atalanta: Carnesecchi, Kossounou, Hien, Ahanor, Bellanova, Éderson, Pašalić, Zappacosta, Samardžić, Lookman, Krstović. A disposizione: Rossi, Sportiello, Musah, Sulemana, Scamacca, de Roon, De Ketelaere, Djimsiti, Kolašinac, Scalvini, Brescianini, Bernasconi, Zalewski, Maldini. Allenatore: Ivan Jurić.
Sassuolo: Muric, Walukiewicz, Idzes, Candé, Muharemovic, Thorstvedt, Matic, Koné, Berardi, Pinamonti, Fadera. A disposizione: Satalino, Turati, Zacchi, Doig, Cheddira, Moro, Coulibaly, Odenthal, Lipani, Vranckx, Iannoni, Laurienté, Pierini. Allenatore: Fabio Grosso.
Arbitro: Valerio Crezzini di Siena (assistenti Gamal Mokhtar di Lecco e Marco Ceccon di Lovere, IV ufficiale Livio Marinelli di Tivoli, V.A.R. Daniele Paterna di Teramo, A.V.A.R. Federico La Penna di Roma 1).
