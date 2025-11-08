Serie A, il Milan arriva al derby con un pari: il Parma rimonta e finisce 2-2

FC Inter 1908
Il Milan arriva al derby con un pareggio: la squadra di Massimiliano Allegri si fa rimontare 2 gol a Parma, termina 2-2 il match del Tardini
Il Milan arriva al derby con un pareggio: la squadra di Massimiliano Allegri si fa rimontare 2 gol a Parma, termina 2-2 il match del Tardini.

Finisce 2-2 con gol di Saelemaekers e rigore di Leao per il Milan, poi Bernabé e Delprato per il Parma. Allegri sale a 22 punti e per passare una notte al primo posto basta: è alla pari col Napoli, che giocherà domani. A +1 sull'Inter, che giocherà sempre domani a San Siro contro la Lazio.

