Il Milan arriva al derby con un pareggio: la squadra di Massimiliano Allegri si fa rimontare 2 gol a Parma, termina 2-2 il match del Tardini.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 serie a Serie A, il Milan arriva al derby con un pari: il Parma rimonta e finisce 2-2
serie a
Serie A, il Milan arriva al derby con un pari: il Parma rimonta e finisce 2-2
Il Milan arriva al derby con un pareggio: la squadra di Massimiliano Allegri si fa rimontare 2 gol a Parma, termina 2-2 il match del Tardini
Finisce 2-2 con gol di Saelemaekers e rigore di Leao per il Milan, poi Bernabé e Delprato per il Parma. Allegri sale a 22 punti e per passare una notte al primo posto basta: è alla pari col Napoli, che giocherà domani. A +1 sull'Inter, che giocherà sempre domani a San Siro contro la Lazio.
© RIPRODUZIONE RISERVATA