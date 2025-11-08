L’Inter torna a San Siro per sfidare la Lazio nell’undicesima giornata di Serie A 2025/26, in programma domenica 9 novembre alle ore 20:45.
Inter-Lazio, i precedenti in Serie A: il bilancio, San Siro e le ultime 5…
Una sfida dal fascino storico e dal grande valore tecnico. Dopo il successo esterno sul Verona, i nerazzurri di Cristian Chivu cercano continuità davanti ai propri tifosi per proseguire la corsa nelle zone alte della classifica.
I PRECEDENTI
Quella di domenica sarà la 165ª sfida tra Inter e Lazio in Serie A. I nerazzurri guidano il bilancio con 69 vittorie, a fronte di 39 successi biancocelesti e 56 pareggi.
L’Inter è imbattuta nelle ultime cinque gare contro la Lazio in campionato (3 vittorie, 2 pareggi), con 14 gol segnati in questo parziale: una media di 2.8 reti a partita, quasi il doppio rispetto alle nove precedenti sfide (1.4 a gara).
I nerazzurri inoltre sono imbattuti nelle ultime sei partite casalinghe contro i biancocelesti in Serie A (4 vittorie, 2 pareggi), con un rendimento costante e prestazioni sempre convincenti a San Siro.
