Inter-Lazio, i precedenti in Serie A: il bilancio, San Siro e le ultime 5…

Una sfida dal fascino storico e dal grande valore tecnico. Dopo il successo esterno sul Verona, i nerazzurri di Cristian Chivu cercano continuità davanti ai propri tifosi per proseguire la corsa nelle zone alte della classifica.

Quella di domenica sarà la 165ª sfida tra Inter e Lazio in Serie A. I nerazzurri guidano il bilancio con 69 vittorie, a fronte di 39 successi biancocelesti e 56 pareggi.