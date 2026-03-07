Termina in parità la sfida tra Atalanta e Udinese, anticipo delle 18 del sabato della 28ª giornata di Serie A.
Rimonta Atalanta, da 0-2 a 2-2 con l’Udinese: doppietta Scamacca, Davis non basta
Atalanta e Udinese si dividono la posta in palio nella sfida della New Balance Arena: Scamacca risponde a Kristensen e Davis
Alla New Balance Arena, i friulani sbloccano il risultato con il gol di Kristensen in un primo tempo in cui la Dea non riesce mai a calciare in porta.
Nella ripresa arriva il raddoppio con il gol di Davis, alla seconda rete di fila, che con il sinistro disegna una traiettoria sul secondo palo che beffa Carnesecchi.
La rimonta dell'Atalanta si concretizza in quattro minuti, tra il 75' e il 79': entrambi i gol arrivano di testa e portano la firma di Gianluca Scamacca.
L’Atalanta sale a quota 46, a - dalla Juventus in attesa del match di questa sera contro il Pisa, mentre l’udinese vola a 36, consolidando il decimo posto in attesa di Lazio-Sassuolo di lunedì._
