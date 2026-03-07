Ecco i pronostici di Zazzaroni, Sabatini e Cruciani in merito a Milan-Inter: tutti i tre hanno idee molto diverse

Intervenuti al Podcast Numer1, Ivan Zazzaroni , Sandro Sabatini e Giuseppe Cruciani si sono sbilanciati con il pronostico sul derby di Milano. Parte Zazzaroni che dà l'Inter sconfitta: "Vince il Milan 2-1, segnano Saelemaekers e Leao".

Sabatini, invece, opta per il pareggio: "Faccio io, 1-1 con gol di Pio Esposito, è un grande classico, e poi Saelemaekers". Pronostico opposto, invece, per Cruciani: "Vince l'Inter 1-0, segna un centrocampista ma è tosta, dico Calhanoglu"