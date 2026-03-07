FC Inter 1908
serie a

Pronostico derby, Zazzaroni: “Ecco come finisce”. Sabatini: “Segna Pio Esposito”. Cruciani…

Ecco i pronostici di Zazzaroni, Sabatini e Cruciani in merito a Milan-Inter: tutti i tre hanno idee molto diverse
Matteo Pifferi Redattore 

Cresce l'attesa per il derby di Milano con l'Inter che ha 10 punti di vantaggio sul Milan secondo. In caso di vittoria, il divario salirebbe a +13 mentre qualora dovessero vincere i rossoneri la distanza diminuirebbe a 7.

Intervenuti al Podcast Numer1, Ivan Zazzaroni, Sandro Sabatini e Giuseppe Cruciani si sono sbilanciati con il pronostico sul derby di Milano. Parte Zazzaroni che dà l'Inter sconfitta: "Vince il Milan 2-1, segnano Saelemaekers e Leao".

Sabatini, invece, opta per il pareggio: "Faccio io, 1-1 con gol di Pio Esposito, è un grande classico, e poi Saelemaekers". Pronostico opposto, invece, per Cruciani: "Vince l'Inter 1-0, segna un centrocampista ma è tosta, dico Calhanoglu"

