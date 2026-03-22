Alle 15.00 scenderanno in campo Atalanta e Verona per il match valido per la 30° giornata di Serie A. Ecco le scelte di Raffaele Palladino e Paolo Sammarco.
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fcinter1908 serie a Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Atalanta-Verona: le scelte di Palladino e Sammarco
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Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Atalanta-Verona: le scelte di Palladino e Sammarco
Alle 15.00 scenderanno in campo Atalanta e Verona per il match valido per la 30° giornata di Serie A
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski; Krstovic
A disposizione: Rossi, Sportiello, Kossounou, Hien, Bakker, Musah, Sulemana, Pasalic, Samardzic, Bellanova, Raspadori, Ahanor
Allenatore: Raffaele Paladino
HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Nelsson, Edmundsson, Valentini; Belghali, Akpa Akpro, Gagliardini, Harroui, Frese; Bowie, Orban
A disposizione: Perilli, Toniolo, Oyegoke, Sarr, Suslov, Lirola, Slotsager, Bernede, Mosquera, Niasse, Isaac, Fallou, Al Musrati
Allenatore: Paolo Sammarco
Arbitro: Giovanni Ayroldi (Sez. AIA di Molfetta)
Assistenti: Filippo Bercigli (Sez. AIA di Firenze), Federico Fontani (Sez. AIA di Siena)
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