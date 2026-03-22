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Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Como-Pisa: Akinsanmiro dal 1′

Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Como-Pisa: Akinsanmiro dal 1′ - immagine 1
Ecco le formazioni ufficiali, le scelte di Fabregas e Hiljemark. Torna titolare per la prima volta nel 2026 Akinsanmiro nel Pisa
Matteo Pifferi Redattore 

Alle 12.30 il Como scenderà in campo con l'obiettivo di vincere per allungare sulla Juventus in ottica Champions League.

Al Sinigaglia arriva il Pisa ultimo in classifica - 18 punti, gli stessi del Verona - ma reduce dalla vittoria contro il Cagliari.

Ecco le formazioni ufficiali, le scelte di Fabregas e Hiljemark. Torna titolare per la prima volta nel 2026 Akinsanmiro nel Pisa.

COMO (4-2-3-1): Butez; Van der Brempt, Kempf, Diego Carlos, Moreno; Perrone, Da Cunha; Diao, Paz, J. Rodriguez; Douvikas. Allenatore: Fabregas

PISA (3-5-2): Nicolas; Albiol, Caracciolo, Canestrelli; Leris, Loyola, Hojholt, Akinsanmiro, Angori; Tramoni, Moreo. Allenatore: Hiljemark

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