Alle 12.30 il Como scenderà in campo con l'obiettivo di vincere per allungare sulla Juventus in ottica Champions League.
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fcinter1908 serie a Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Como-Pisa: Akinsanmiro dal 1′
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Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Como-Pisa: Akinsanmiro dal 1′
Ecco le formazioni ufficiali, le scelte di Fabregas e Hiljemark. Torna titolare per la prima volta nel 2026 Akinsanmiro nel Pisa
Al Sinigaglia arriva il Pisa ultimo in classifica - 18 punti, gli stessi del Verona - ma reduce dalla vittoria contro il Cagliari.
Ecco le formazioni ufficiali, le scelte di Fabregas e Hiljemark. Torna titolare per la prima volta nel 2026 Akinsanmiro nel Pisa.
COMO (4-2-3-1): Butez; Van der Brempt, Kempf, Diego Carlos, Moreno; Perrone, Da Cunha; Diao, Paz, J. Rodriguez; Douvikas. Allenatore: Fabregas
PISA (3-5-2): Nicolas; Albiol, Caracciolo, Canestrelli; Leris, Loyola, Hojholt, Akinsanmiro, Angori; Tramoni, Moreo. Allenatore: Hiljemark
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