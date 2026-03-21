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Fantacalcio, Serie A: le formazioni ufficiali di Juventus-Sassuolo

Fantacalcio, Serie A: le formazioni ufficiali di Juventus-Sassuolo - immagine 1
Contro un Sassuolo decimato dal focolaio di pertosse, la Juventus di Spalletti si gioca una partita importante in ottica quarto posto
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Contro un Sassuolo decimato dal focolaio di pertosse, la Juventus di Spalletti si gioca una partita importante in ottica quarto posto. Ecco le formazioni ufficiali della partita:

Juventus Spalletti
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JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceicao, McKennie, Yildiz; Boga. Allenatore: Luciano Spalletti. A disposizioneDi Gregorio, Pinsoglio, Gatti, Koopmeiners, Vlahovic, Zhegrova, Milik, Adzic, Kostic, Openda, Miretti, David, Cabal.

Fantacalcio, Serie A: le formazioni ufficiali di Juventus-Sassuolo- immagine 3
Getty Images

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Garcia; Vranckx, Koné, Bakola; Berardi, Pinamonti, Volpato. Allenatore: Fabio Grosso. A disposizioneSatalino, Zacchi, Doig, Nzola, Romagna, Moro, Frangella, Lipani, Iannoni, Laurientè, Pedro Felipe.

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