Contro un Sassuolo decimato dal focolaio di pertosse, la Juventus di Spalletti si gioca una partita importante in ottica quarto posto. Ecco le formazioni ufficiali della partita:
FC Inter 1908
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fcinter1908 serie a Fantacalcio, Serie A: le formazioni ufficiali di Juventus-Sassuolo
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Fantacalcio, Serie A: le formazioni ufficiali di Juventus-Sassuolo
Contro un Sassuolo decimato dal focolaio di pertosse, la Juventus di Spalletti si gioca una partita importante in ottica quarto posto
JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceicao, McKennie, Yildiz; Boga. Allenatore: Luciano Spalletti. A disposizione: Di Gregorio, Pinsoglio, Gatti, Koopmeiners, Vlahovic, Zhegrova, Milik, Adzic, Kostic, Openda, Miretti, David, Cabal.
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Garcia; Vranckx, Koné, Bakola; Berardi, Pinamonti, Volpato. Allenatore: Fabio Grosso. A disposizione: Satalino, Zacchi, Doig, Nzola, Romagna, Moro, Frangella, Lipani, Iannoni, Laurientè, Pedro Felipe.
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