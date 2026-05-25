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Auriemma: “Conte? Dispettucci infantili. Via da Napoli per un motivo che non dice”

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Il pensiero del noto giornalista vicino alle dinamiche di casa azzurra sull'addio con il tecnico sancito nella giornata di ieri
Daniele Vitiello
Daniele Vitiello Redattore/inviato 

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Auriemma: “Conte? Dispettucci infantili. Via da Napoli per un motivo che non dice”- immagine 2

Il giornalista Raffaele Auriemma ha scritto un post sui social commentando le parole di Conte e la notizia del suo addio al Napoli. Non ha risparmiato critiche all'ormai ex tecnico azzurro: "Altro che "ambiente poco compatto"... E' andato via quando ha capito che De Laurentiis ha (giustamente) chiuso i cordoni della borsa.

Dopo 420 milioni spesi in due anni e 90 da investire adesso per i riscatti obbligatori, don Antonio avrebbe dovuto fare con l'organico che c'è adesso, più 2-3 innesti del livello di Alisson Santos e Giovane. A proposito: anche ieri il brasiliano di proprietà del Napoli (e da lui non richiesto), non ha messo piede in campo, perché al suo posto è stato utilizzato Elmas che sta per salutare Napoli in quanto prestito. Al mio paese si chiamano "dispettucci" infantili". 

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