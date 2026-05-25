Il giornalista Raffaele Auriemma ha scritto un post sui social commentando le parole di Conte e la notizia del suo addio al Napoli. Non ha risparmiato critiche all'ormai ex tecnico azzurro: "Altro che "ambiente poco compatto"... E' andato via quando ha capito che De Laurentiis ha (giustamente) chiuso i cordoni della borsa.

Dopo 420 milioni spesi in due anni e 90 da investire adesso per i riscatti obbligatori, don Antonio avrebbe dovuto fare con l'organico che c'è adesso, più 2-3 innesti del livello di Alisson Santos e Giovane. A proposito: anche ieri il brasiliano di proprietà del Napoli (e da lui non richiesto), non ha messo piede in campo, perché al suo posto è stato utilizzato Elmas che sta per salutare Napoli in quanto prestito. Al mio paese si chiamano "dispettucci" infantili".