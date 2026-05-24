Termina con il punteggio di 2-2 il derby della Mole tra Torino e Juventus. I bianconeri, già certi di non poter raggiungere la Champions League, non sfruttano la doppietta realizzata da Vlahovic e si fanno rimontare dai granata nel secondo tempo: Casadei accorcia le distanze con un colpo di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Adams trova la rete del definitivo pareggio.