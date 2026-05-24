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fcinter1908 serie a Serie A, Torino-Juventus 2-2: non basta la doppietta di Vlahovic, pari nel derby della Mole
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Serie A, Torino-Juventus 2-2: non basta la doppietta di Vlahovic, pari nel derby della Mole
I bianconeri, già certi di non poter raggiungere la Champions League, non sfruttano la doppietta dell'attaccante serbo
Termina con il punteggio di 2-2 il derby della Mole tra Torino e Juventus. I bianconeri, già certi di non poter raggiungere la Champions League, non sfruttano la doppietta realizzata da Vlahovic e si fanno rimontare dai granata nel secondo tempo: Casadei accorcia le distanze con un colpo di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Adams trova la rete del definitivo pareggio.
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