La Lega Calcio Serie A ha ufficializzato le date del calendario della Serie A Enilive e della Coppa Italia Frecciarossa per la stagione sportiva 2026/2027.
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Serie A e Coppa Italia 26/27, ufficiali le date: campionato parte il 23 agosto, 2 turni infrasettimanali
Nello specifico, la Serie A inizierà il weekend del 23 agosto 2026 e terminerà il 30 maggio 2027. Saranno tre le soste per gli impegni delle nazionali(27/09/2026 - 04/10/2026, 15/11/2026 e 28/03/2027), con due turni infrasettimanali previsti il 28 ottobre 2026 e il 6 gennaio 2027 e la sosta natalizia nel weekend del 27 dicembre 2026.
La Coppa Italia prenderà il via con il Turno Preliminare il 9 agosto 2026 e si concluderà con la Finale in programma il 19 maggio 2027.
TUTTE LE DATE DELLA SERIE A ENILIVE 2026/27 Inizio: domenica 23 agosto 2026Turni infrasettimanali: mercoledì 28 ottobre 2026 e mercoledì 6 gennaio 2027Sosta natalizia: domenica 27 dicembre 2026Gare delle squadre nazionali: domenica 27 settembre 2026, domenica 4 ottobre 2026, domenica 15 novembre 2026 e domenica 28 marzo 2027Fine: domenica 30 maggio 2027
TUTTE LE DATE DELLA COPPA ITALIA FRECCIAROSSATurno preliminare: domenica 9 agosto 2026Trentaduesimi: domenica 16 agosto 2026Sedicesimi: mercoledì 2 settembre 2026Data di riserva: martedì 15 settembre 2026Ottavi di finale: mercoledì 2 dicembre 2026 e mercoledì 16 dicembre 2026Data di riserva: mercoledì 13 gennaio 2027Quarti di finale: mercoledì 3 febbraio 2027 e mercoledì 10 febbraio 2027Semifinali di andata: mercoledì 3 marzo 2027Semifinali di ritorno: mercoledì 21 aprile 2027Finale: mercoledì 19 maggio 2027
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