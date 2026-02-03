Divieto di trasferta per i tifosi dell’Inter fino al 23 marzo 2026 e divieto di vendita dei biglietti ai residenti in Lombardia. Si attende ancora il verdetto del Giudice Sportivo, che arriverà domani e determinerà eventuali sanzioni economiche o accessorie direttamente alla società. Secondo varie testate giornalistiche e commentatori di settore, l’Inter rischierebbe un’ammenda fino a 50.000€, pari al massimo edittale previsto dalla normativa, con probabile chiusura della Curva Nord o addirittura dell’intero stadio. Se confermate, queste anticipazioni desterebbero grande sorpresa, soprattutto se confrontate con precedenti recentissimi dello stesso Giudice Sportivo in casi analoghi. Il 23/4/25, Genoa-Lazio: lancio di numerosi petardi e fumogeni, gara sospesa circa 5 minuti, fumogeno colpisce il portiere. Sanzione: 25.000€ con diffida, attenuata ex art. 29 CGS. Nello stesso provvedimento, il Giudice Sportivo non ha sanzionato: Cagliari, Juventus, Parma e Torino, pur in presenza di materiale pirotecnico utilizzato dai loro tifosi. Nel caso Cremonese-Inter (caso Audero), il petardo ha provocato una lieve lesione al portiere, senza costringerlo a uscire dal campo e senza compromettere la prosecuzione della gara. Elemento chiave: l’Inter era società ospite, priva della gestione dell’evento e dell’organizzazione delle misure di sicurezza, che spettano alla società ospitante. Inoltre, l’Inter ha cooperato attivamente con le forze dell’ordine per chiarire l’accaduto, circostanza che costituisce un’attenuante significativa. Alla luce di ciò, un’ammenda così elevata, pari al massimo edittale, e sanzioni aggiuntive o accessorie, come la chiusura dello stadio o della curva, apparirebbero difficilmente conciliabili con il principio di proporzionalità.