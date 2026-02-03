Fantacalcio, Serie A: le formazioni ufficiali di Bologna-Milan

C'è un solo risultato a disposizione del Milan di Massimiliano Allegri, che al Dall'Ara di Bologna deve assolutamente rispondere alla vittoria dell'Inter, momentaneamente a +8 sui rossoneri. Ecco le formazioni ufficiali della partita:
Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Heggem, Casale, Miranda; Freuler, Moro; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro. Allenatore: Vincenzo Italiano.
MILAN (3-5-1-1): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Loftus-Cheek, Nkunku. Allenatore: Massimiliano Allegri.
