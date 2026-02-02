Seconda vittoria consecutiva per l'Udinese, che batte la Roma 1-0 grazie alla rete a inizio ripresa di Ekkelenkamp e sale a quota 32 punti. L'olandese riesce a beffare Svilar con un calcio di punizione deviato da Malen. I giallorossi vengono così scavalcati dalla Juventus e scendono al quinto posto in classifica. Niente da fare per la formazione di Gasperini, che ci prova fino all'ultimo (gol annullato a Cristante al 90' per fuorigioco di Tsimikas), ma deve fare i conti con un Okoye in gran serata.
Serie A, Udinese-Roma 1-0: gol di Ekkelenkamp, giallorossi scendono al quinto posto
Serie A, Udinese-Roma 1-0: gol di Ekkelenkamp, giallorossi scendono al quinto posto
Seconda vittoria consecutiva per i friulani, che si impongono grazie alla rete a inizio ripresa dell'olandese
