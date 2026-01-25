Bellinazzo: “Inter ha chiuso il campionato. Quello che è successo al Napoli…”

Il giornalista de Il Sole 24 Ore Marco Bellinazzo ha espresso la sua sentenza dopo la vittoria dell'Inter contro il Pisa dagli studi di Sportitalia: "Il campionato è finito, l'Inter l'ha chiuso. Faccio fatica a capire chi possa insidiare i nerazzurri. Un campionato, con tutti gli infortuni concentrati su una squadra sola, che però è inevitabilmente falsato: sarebbe stato bello vedere il Napoli battagliare con le altre squadre con tutti i suoi giocatori.