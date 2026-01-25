FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 serie a Moviola Juventus-Napoli, Marelli: “Manca un rigore su Hojlund ma il VAR…”

serie a

Moviola Juventus-Napoli, Marelli: “Manca un rigore su Hojlund ma il VAR…”

Moviola Juventus-Napoli, Marelli: “Manca un rigore su Hojlund ma il VAR…” - immagine 1
Il pensiero dell'esperto arbitrale di DAZN al triplice fischio di Juventus-Napoli sull'episodio destinato a far discutere
Daniele Vitiello
Daniele Vitiello Redattore/inviato 

Manca un calcio di rigore al Napoli contro la Juventus? Secondo Luca Marelli, esperto arbitrale di DAZN, sì. Il racconto dell'episodio con Bremer e Hojlund protagonisti arriva direttamente nel post gara dello Stadium.

 

Rigore Juventus Napoli

Questo il pensiero di Marelli: "Bremer si attacca con il braccio sinistro all'altezza del collo di Hojlund. L'attaccante si lascia cadere, ma è innegabile che ci sia stata una lunga trattenuta. Per questo io avrei dato rigore. Non mi aspettavo un intervento del VAR, ma che l'arbitro fischiasse rigore, sì".

Leggi anche
Khephren Thuram: “Mio fratello in tribuna per Juve-Napoli? Prima volta che viene”
SERIE A – La Juve travolge il Napoli 3-0: bianconeri agganciano la Roma. Azzurri a -9...

© RIPRODUZIONE RISERVATA