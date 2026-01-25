Manca un calcio di rigore al Napoli contro la Juventus? Secondo Luca Marelli, esperto arbitrale di DAZN, sì. Il racconto dell'episodio con Bremer e Hojlund protagonisti arriva direttamente nel post gara dello Stadium.

Questo il pensiero di Marelli: "Bremer si attacca con il braccio sinistro all'altezza del collo di Hojlund. L'attaccante si lascia cadere, ma è innegabile che ci sia stata una lunga trattenuta. Per questo io avrei dato rigore. Non mi aspettavo un intervento del VAR, ma che l'arbitro fischiasse rigore, sì".