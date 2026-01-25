Termina 1-1 la sfida dell'Olimpico tra Roma-Milan. Primo tempo tutto di marca giallorossa con tante occasioni create, solo il solito Maignan ha permesso ai rossoneri di chiudere il primo tempo con la porta inviolata. Nella ripresa è la squadra di Allegri a trovare il vantaggio: angolo da sinistra, cross di Modric, De Winter anticipa Wesley e infila Svilar.
SERIE A – La Roma ferma il Milan, all'Olimpico è 1-1. L'Inter allunga, +5 sui rossoneri
SERIE A – La Roma ferma il Milan, all’Olimpico è 1-1. L’Inter allunga, +5 sui rossoneri
Termina 1-1 la sfida dell'Olimpico: Pellegrini risponde a De Winter
Il pareggio della Roma al 74' quando Colombo assegna un calcio di rigore ai giallorossi per fallo di mano di Bartesaghi: dal dischetto Pellegrini non sbaglia. Inter che dopo questo turno di campionato allunga e adesso ha un vantaggio di 5 punti sul Milan, mentre la Roma aggancia il Napoli al terzo posto.
