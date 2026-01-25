Termina 1-1 la sfida dell'Olimpico tra Roma-Milan. Primo tempo tutto di marca giallorossa con tante occasioni create, solo il solito Maignan ha permesso ai rossoneri di chiudere il primo tempo con la porta inviolata. Nella ripresa è la squadra di Allegri a trovare il vantaggio: angolo da sinistra, cross di Modric, De Winter anticipa Wesley e infila Svilar.