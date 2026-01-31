Il Sassuolo vince 3-1 contro il Pisa all'Arena Garibaldi e aggancia l'Udinese a 29 punti in classifica al decimo posto.
Berardi torna titolare e va subito in gol: il Sassuolo sul campo del Pisa
Vince il Sassuolo - prossimo avversario dell'Inter - contro il Pisa di Gilardino sempre più ultimo in classifica
Il match si sblocca al 25' con Berardi che, tornato titolare dopo il lungo infortunio, dribbla due avversari e segna il gol del vantaggio per i neroverdi. Il raddoppio arriva a fine primo tempo con l'autogol di Caracciolo.
In avvio di ripresa Aebischer riapre i conti per il Pisa che sfiora il raddoppio ma Idzes salva sulla linea ed evita il 2-2. Pochi istanti dopo, ci pensa Kone su assist di Matic a firmare il gol del definitivo 3-1.
Sassuolo a quota 29 punti, Pisa sempre ultimo a 14.
