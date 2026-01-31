FC Inter 1908
Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Pisa-Sassuolo: la scelta di Grosso su Berardi

Le formazioni ufficiali di Pisa-Sassuolo: ecco i ventidue scelti da Alberto Gilardino e Fabio Grosso. Calcio d'inizio alle 15
Dopo l'anticipo tra Lazio e Genoa, la 23° giornata di Serie A va avanti e alle 15 si affrontano Pisa e Sassuolo.

La squadra di Gilardino è ultima in classifica a 14 punti al pari del Verona, a -4 dalla zona salvezza. Il Sassuolo, invece, è undicesimo a quota 26 ed arriva dalla vittoria contro la Cremonese che ha messo fine alla striscia di 3 KO di fila.

Ecco le formazioni ufficiali di Pisa-Sassuolo, le scelte di Gilardino e Grosso. Berardi torna titolare dopo il lungo stop causa infortunio.

PISA (3-4-2-1): Scuffet; Canestrelli, Caracciolo, Bozhinov; Touré, Aebischer, Marin, Angori; Tramoni, Moreo; Meister.

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Koné, Matic, Thorstvedt; Berardi, Pinamonti, Laurienté.

 

