La Lega Serie A ha definito il programma di anticipi e posticipi della venticinquesima e ventiseiesima giornata del Campionato 2025/26.
serie a
Serie A, arriva la conferma ufficiale: data e orario di Inter-Juventus
Definito il calendario dell’Inter di Cristian Chivu, che affronterà la Juventus nel big match del Meazza, prima di vedersela con il Lecce al Via del Mare.
Confermata l’anticipazione di FCINTER1908: Inter-Juventus si giocherà sabato 14 febbraio alle 20:45 al Meazza.
La gara Milan-Como, valevole per la 24ª giornata del Campionato di Serie A Enilive 2025/2026, sarà recuperata mercoledì 18 febbraio 2026 con inizio alle ore 20.45.
Il programma completo:
25ª GIORNATA
13/02/2026 - Venerdì 20.45 - Pisa - Milan - DAZN
14/02/2026 - Sabato 15.00 - Como Fiorentina - DAZN
14/02/2026 - Sabato 18.00 - Lazio Atalanta - DAZN
14/02/2026 - Sabato 20.45 - Inter Juventus - DAZN/SKY
15/02/2026 - Domenica 12.30 - Udinese Sassuolo -DAZN
15/02/2026 - Domenica 15.00 - Cremonese Genoa - DAZN
15/02/2026 - Domenica 15.00 - Parma Verona - DAZN
15/02/2026 - Domenica 18.00 - Torino Bologna - DAZN/SKY
15/02/2026 - Domenica 20.45 - Napoli Roma - DAZN
16/02/2026 - Lunedi 20.45 - Cagliari Lecce - DAZN/SKY
26ª GIORNATA
20/02/2026 - Venerdì 20.45 - Sassuolo Verona DAZN
21/02/2026 - Sabato 15.00 - Juventus Como - DAZN
21/02/2026 - Sabato 18.00 - Lecce Inter - DAZN
21/02/2026 - Sabato 20.45 - Cagliari Lazio - DAZN/SKY
22/02/2026 - Domenica 12.30 - Genoa Torino - DAZN
22/02/2026 - Domenica 15.00 - Atalanta Napoli - DAZN
22/02/2026 - Domenica 18.00 - Milan Parma - DAZN/SKY
22/02/2026 - Domenica 20.45 - Roma Cremonese - DAZN
23/02/2026 - Lunedi 18.30 - Fiorentina - Pisa - DAZN
23/02/2026 - Lunedi 20.45 - Bologna Udinese - DAZN/SKY
Di seguito il calendario completo:
23ª giornata | domenica 1 febbraio 2026, ore 18:00
Cremonese vs INTER
Quarti di finale Coppa Italia | Mercoledì 4 febbraio 2026, ore 21:00
INTER vs Torino - U-POWER STADIUM, MONZA
24ª giornata | domenica 8 febbraio 2026, ore 18:00
Sassuolo vs INTER
25ª giornata | sabato 14 febbraio 2026, ore 20:45
INTER vs Juventus
Andata Playoff UCL | mercoledì 18 febbraio, ore 21:00
Bodø/Glimt vs INTER
26ª giornata | sabato 21 febbraio 2026, ore 18:00
Lecce vs INTER
Ritorno Playoff UCL | martedì 24 febbraio, ore 21:00
INTER vs Bodø/Glimt
