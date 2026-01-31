FC Inter 1908
Serie A, arriva la conferma ufficiale: data e orario di Inter-Juventus

La Lega ha annunciato date e orari della venticinquesima e ventiseiesima giornata di Serie A: il calendario dell'Inter
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

La Lega Serie A ha definito il programma di anticipi e posticipi della venticinquesima e ventiseiesima giornata del Campionato 2025/26.

Definito il calendario dell’Inter di Cristian Chivu, che affronterà la Juventus nel big match del Meazza, prima di vedersela con il Lecce al Via del Mare.

Inter Chivu

Confermata l’anticipazione di FCINTER1908: Inter-Juventus si giocherà sabato 14 febbraio alle 20:45 al Meazza.

La gara Milan-Como, valevole per la 24ª giornata del Campionato di Serie A Enilive 2025/2026, sarà recuperata mercoledì 18 febbraio 2026 con inizio alle ore 20.45.

Il programma completo:

25ª GIORNATA

13/02/2026 - Venerdì 20.45 - Pisa - Milan - DAZN

14/02/2026 - Sabato 15.00 - Como Fiorentina - DAZN

14/02/2026 - Sabato 18.00 - Lazio Atalanta - DAZN

14/02/2026 - Sabato 20.45 - Inter Juventus - DAZN/SKY

15/02/2026 - Domenica 12.30 - Udinese Sassuolo -DAZN

15/02/2026 - Domenica 15.00 - Cremonese Genoa - DAZN

15/02/2026 - Domenica 15.00 - Parma Verona - DAZN

15/02/2026 - Domenica 18.00 - Torino Bologna - DAZN/SKY

15/02/2026 - Domenica 20.45 - Napoli Roma - DAZN

16/02/2026 - Lunedi 20.45 - Cagliari Lecce - DAZN/SKY

Serie A, arriva la conferma ufficiale: data e orario di Inter-Juventus- immagine 3
Getty Images

26ª GIORNATA

20/02/2026 - Venerdì 20.45 - Sassuolo Verona DAZN

21/02/2026 - Sabato 15.00 - Juventus Como - DAZN

21/02/2026 - Sabato 18.00 - Lecce Inter - DAZN

21/02/2026 - Sabato 20.45 - Cagliari Lazio - DAZN/SKY

22/02/2026 - Domenica 12.30 - Genoa Torino - DAZN

22/02/2026 - Domenica 15.00 - Atalanta Napoli - DAZN

22/02/2026 - Domenica 18.00 - Milan Parma - DAZN/SKY

22/02/2026 - Domenica 20.45 - Roma Cremonese - DAZN

23/02/2026 - Lunedi 18.30 - Fiorentina - Pisa - DAZN

23/02/2026 - Lunedi 20.45 - Bologna Udinese - DAZN/SKY

Inter
Getty Images

Di seguito il calendario completo:

23ª giornata | domenica 1 febbraio 2026, ore 18:00

Cremonese vs INTER

Quarti di finale Coppa Italia | Mercoledì 4 febbraio 2026, ore 21:00

INTER vs Torino - U-POWER STADIUM, MONZA

24ª giornata | domenica 8 febbraio 2026, ore 18:00

Sassuolo vs INTER

25ª giornata | sabato 14 febbraio 2026, ore 20:45

INTER vs Juventus

Andata Playoff UCL | mercoledì 18 febbraio, ore 21:00

Bodø/Glimt vs INTER

26ª giornata | sabato 21 febbraio 2026, ore 18:00

Lecce vs INTER

Ritorno Playoff UCL | martedì 24 febbraio, ore 21:00

INTER vs Bodø/Glimt

