Biasin: “Insulti di Allegri a Fabregas? Tu pensa cosa si sono persi a Perth…”

Il pensiero del giornalista a proposito della lite che ha caratterizzato Milan-Como di ieri al Meazza
Daniele Vitiello
Fabrizio Biasin, attraverso il suo profilo X, ha commentato quanto accaduto ieri durante e dopo Milan-Como con i due allenatori protagonisti Allegri e Fabregas. Questo il suo pensiero:

"Qualche tempo fa: "Milan-Como in Australia è un buon modo per far conoscere il nostro calcio nel mondo" (Multicit.) “Sei un bambino! Sei un cog…ne! Sei un bambino che ha iniziato a fare l’allenatore!” Tu pensa cosa si sono persi a Perth".

