FC Inter 1908
fcinter1908 serie a Lecce-Inter, designato l’arbitro: c’è Manganiello. A Doveri Juve-Como

serie a

Lecce-Inter, designato l’arbitro: c’è Manganiello. A Doveri Juve-Como

Lecce-Inter, designato l’arbitro: c’è Manganiello. A Doveri Juve-Como - immagine 1
L'AIA ha reso note le designazioni per la prossima giornata di campionato della Serie A
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

L'Inter deve ripartire dal campionato dopo la severa sconfitta col Bodo. E il cammino della squadra nerazzurra fa tappa a Lecce. La squadra di Eusebio Di Francesco ospita la formazione di Chivu allo stadio di via del Mare in un clima molto diverso da quello polare della Norvegia.

Lecce-Inter, designato l’arbitro: c’è Manganiello. A Doveri Juve-Como- immagine 2
Getty Images

Oggi intanto è stata resa nota la designazione dei direttori di gara della partita che si giocherà alle 18 e che è stata affidata a Manganiello. I due assistenti saranno Rossi e Dei Giudici. Il quarto uomo Dionisi. Al VAR Paterna e all'AVAR Aureliano.

Queste le altre designazioni della prossima giornata di campionato:

SASSUOLO – H. VERONA     Venerdì 20/02 h. 20.45

MARINELLI (foto)

YOSHIKAWA – BIFFI

IV:      MASSA

VAR:     MAZZOLENI

AVAR:      GIUA

Lecce-Inter, designato l’arbitro: c’è Manganiello. A Doveri Juve-Como- immagine 3
Getty Images

JUVENTUS – COMO    Sabato 21/02 h. 15.00

DOVERI

PERROTTI – ROSSI C.

IV:      FELICIANI

VAR:      DI PAOLO

AVAR:      CAMPLONE

CAGLIARI – LAZIO    Sabato 21/02 h. 20.45

RAPUANO

COSTANZO – FONTANI

IV:      GALIPO'

VAR:     MAGGIONI

AVAR:     MARESCA

 

GENOA – TORINO      h. 12.30

GUIDA

CECCON – BIANCHINI

IV:      SOZZA

VAR:      MARESCA

AVAR:    FOURNEAU

 

ATALANTA – NAPOLI     h. 15.00

CHIFFI

CECCONI – MORO

IV:     ZUFFERLI

VAR:     AURELIANO

AVAR:     DI PAOLO

 

MILAN – PARMA     h. 18.00

PICCININI

PERETTI – COLAROSSI

IV:     FERRIERI CAPUTI

VAR:     CAMPLONE

AVAR:     PAIRETTO

 

ROMA – CREMONESE    h. 20.45

DI BELLO

BAHRI – CEOLIN

IV:     SACCHI

VAR:     NASCA

AVAR:       MERAVIGLIA

 

FIORENTINA – PISA    Lunedì 23/02 h. 18.30

MARIANI

BINDONI – TEGONI

IV:       FABBRI

VAR:     GARIGLIO

AVAR:     FOURNEAU

 

BOLOGNA – UDINESE     Lunedì 23/02 h. 20.45

MARCENARO

ROSSI L. – LAGHEZZA

IV:     MASSIMI

VAR:    MARINI

AVAR:      SOZZA

