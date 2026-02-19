L'Inter deve ripartire dal campionato dopo la severa sconfitta col Bodo. E il cammino della squadra nerazzurra fa tappa a Lecce. La squadra di Eusebio Di Francesco ospita la formazione di Chivu allo stadio di via del Mare in un clima molto diverso da quello polare della Norvegia.
serie a
Lecce-Inter, designato l’arbitro: c’è Manganiello. A Doveri Juve-Como
Oggi intanto è stata resa nota la designazione dei direttori di gara della partita che si giocherà alle 18 e che è stata affidata a Manganiello. I due assistenti saranno Rossi e Dei Giudici. Il quarto uomo Dionisi. Al VAR Paterna e all'AVAR Aureliano.
Queste le altre designazioni della prossima giornata di campionato:
SASSUOLO – H. VERONA Venerdì 20/02 h. 20.45
MARINELLI (foto)
YOSHIKAWA – BIFFI
IV: MASSA
VAR: MAZZOLENI
AVAR: GIUA
JUVENTUS – COMO Sabato 21/02 h. 15.00
DOVERI
PERROTTI – ROSSI C.
IV: FELICIANI
VAR: DI PAOLO
AVAR: CAMPLONE
CAGLIARI – LAZIO Sabato 21/02 h. 20.45
RAPUANO
COSTANZO – FONTANI
IV: GALIPO'
VAR: MAGGIONI
AVAR: MARESCA
GENOA – TORINO h. 12.30
GUIDA
CECCON – BIANCHINI
IV: SOZZA
VAR: MARESCA
AVAR: FOURNEAU
ATALANTA – NAPOLI h. 15.00
CHIFFI
CECCONI – MORO
IV: ZUFFERLI
VAR: AURELIANO
AVAR: DI PAOLO
MILAN – PARMA h. 18.00
PICCININI
PERETTI – COLAROSSI
IV: FERRIERI CAPUTI
VAR: CAMPLONE
AVAR: PAIRETTO
ROMA – CREMONESE h. 20.45
DI BELLO
BAHRI – CEOLIN
IV: SACCHI
VAR: NASCA
AVAR: MERAVIGLIA
FIORENTINA – PISA Lunedì 23/02 h. 18.30
MARIANI
BINDONI – TEGONI
IV: FABBRI
VAR: GARIGLIO
AVAR: FOURNEAU
BOLOGNA – UDINESE Lunedì 23/02 h. 20.45
MARCENARO
ROSSI L. – LAGHEZZA
IV: MASSIMI
VAR: MARINI
AVAR: SOZZA
© RIPRODUZIONE RISERVATA