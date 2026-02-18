FC Inter 1908
Serie A, Milan-Como 1-1: Leao risponde a Paz, rossoneri a -7 dall’Inter. Espulso Allegri

Termina in parità il recupero della ventiquattresima giornata di campionato: apre l'argentino, replica il portoghese
Fabio Alampi Redattore 

Termina 1-1 il recupero della ventiquattresima giornata di Serie A tra Milan e Como. Con questo pareggio i rossoneri si portano a 7 punti dall'Inter. Lariani in vantaggio al 32' del primo tempo con Nico Paz, pareggio dei padroni di casa con Leao che con un pallonetto su Butez evita la sconfitta. Nel finale espulso Allegri dopo un'accesa discussione con la panchina avversaria.

