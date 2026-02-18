Termina 1-1 il recupero della ventiquattresima giornata di Serie A tra Milan e Como. Con questo pareggio i rossoneri si portano a 7 punti dall'Inter. Lariani in vantaggio al 32' del primo tempo con Nico Paz, pareggio dei padroni di casa con Leao che con un pallonetto su Butez evita la sconfitta. Nel finale espulso Allegri dopo un'accesa discussione con la panchina avversaria.
Serie A, Milan-Como 1-1: Leao risponde a Paz, rossoneri a -7 dall’Inter. Espulso Allegri
