La Fiorentina per Commisso: 2-1 a Bologna, agganciato il Lecce. Decidono Mandragora e Piccoli
La Fiorentina vince una partita dai contorni sentimentalmente molto profondi, ma anche molto importante dal punto di vista della classifica
La squadra di Paolo Vanoli infatti ottiene tre punti sul difficile campo del Bologna di Italiano, sempre più in crisi, per 2-1. I gol decisivi viola arrivano entrambi nel primo tempo: sblocca Mandragora, che dedica il gol al presidente Commisso, scomparso ieri all'età di 76 anni, mentre il raddoppio di Piccoli arriva nel finale di frazione.
Nella ripresa il Bologna attacca e va in rete a circa 10' dalla fine della partita con il gol dell'ex Inter Fabbian, ma poi non riesce a trovare la rete del pareggio. Tre punti che permettono alla Fiorentina di agganciare il Lecce a 17 punti, ai margini della zona retrocessione.
