Fantacalcio, Serie A: le formazioni ufficiali di Bologna-Fiorentina

Nel ricordo di Rocco Commisso, scomparso ieri, la Fiorentina scende in campo al Dall'Ara contro il Bologna a caccia di punti importanti in chiave salvezza. Ecco le formazioni ufficiali della partita:
BOLOGNA (4‑2‑3‑1): Ravaglia; Holm, Heggem, Vitik, Miranda; Ferguson, Pobega; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro. Allenatore: Vincenzo Italiano.
FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Dodò, Pongracic, Comuzzo, Gosens; Fagioli; Parisi, Mandragora; Ndour, Gudmundsson; Piccoli. Allenatore: Paolo Vanoli.
