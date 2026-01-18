FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 serie a Fantacalcio, Serie A: le formazioni ufficiali di Bologna-Fiorentina

serie a

Fantacalcio, Serie A: le formazioni ufficiali di Bologna-Fiorentina

Fantacalcio, Serie A: le formazioni ufficiali di Bologna-Fiorentina - immagine 1
Nel ricordo di Rocco Commisso, scomparso ieri, la Fiorentina scende in campo al Dall'Ara contro il Bologna a caccia di punti importanti
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Nel ricordo di Rocco Commisso, scomparso ieri, la Fiorentina scende in campo al Dall'Ara contro il Bologna a caccia di punti importanti in chiave salvezza. Ecco le formazioni ufficiali della partita:

Fantacalcio, Serie A: le formazioni ufficiali di Bologna-Fiorentina- immagine 2
Getty

BOLOGNA (4‑2‑3‑1): Ravaglia; Holm, Heggem, Vitik, Miranda; Ferguson, Pobega; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro. Allenatore: Vincenzo Italiano.

Fantacalcio, Serie A: le formazioni ufficiali di Bologna-Fiorentina- immagine 3

FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Dodò, Pongracic, Comuzzo, Gosens; Fagioli; Parisi, Mandragora; Ndour, Gudmundsson; Piccoli. Allenatore: Paolo Vanoli.

Leggi anche
Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Parma-Genoa: Cuesta ripropone i titolari
SERIE A – Il Napoli torna alla vittoria e risponde all’Inter: Sassuolo battuto 1-0

© RIPRODUZIONE RISERVATA