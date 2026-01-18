Un punto a testa per le formazioni di Cuesta e di De Rossi, al termine di una partita con poche occasioni da rete

Termina con un pareggio a reti bianche il lunch match della ventunesima giornata di Serie A tra Parma e Genoa. Un punto a testa per le formazioni di Cuesta e di De Rossi, al termine di una partita con poche occasioni da gol. In questo modo i ducali agganciano Torino e Sassuolo a quota 23, mentre i rossoblu salgono a 20.