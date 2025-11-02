Sotto la pioggia incessante del Tardini, il Bologna di Vincenzo Italiano, in tribuna dopo aver superato una polmonite, vince 3-1 e aggancia temporaneamente il Milan a quota 18 punti in classifica, al quarto posto.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 serie a Bologna in zona Champions: nella pioggia di Parma decide Castro. Al Tardini è 2-1
serie a
Bologna in zona Champions: nella pioggia di Parma decide Castro. Al Tardini è 2-1
Sotto la pioggia incessante del Tardini, il Bologna di Vincenzo Italiano, in tribuna dopo aver superato una polmonite, vince 3-1
Eppure, la partita per i rossoblù era iniziata in maniera tutt'altro che positiva, dato che il Parma di Cuesta aveva trovato il vantaggio dopo appena 14 secondi con Bernabè. Poco dopo il quarto d'ora, Castro trova il pareggio. Ma è dopo la mezz'ora che la gara cambia completamente, visto che Ordonez, già ammonito, blocca un avversario lanciato a rete e viene espulso.
Nella ripresa, le reti di Castro e Miranda arrotondando il risultato in favore del Bologna.
© RIPRODUZIONE RISERVATA