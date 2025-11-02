Eppure, la partita per i rossoblù era iniziata in maniera tutt'altro che positiva, dato che il Parma di Cuesta aveva trovato il vantaggio dopo appena 14 secondi con Bernabè. Poco dopo il quarto d'ora, Castro trova il pareggio. Ma è dopo la mezz'ora che la gara cambia completamente, visto che Ordonez, già ammonito, blocca un avversario lanciato a rete e viene espulso.