Ecco le formazioni ufficiali di Milan-Roma, big-match della decima giornata di Serie A.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 serie a Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Milan-Roma: Dybala e Nkunku dal 1′
serie a
Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Milan-Roma: Dybala e Nkunku dal 1′
Ecco le formazioni ufficiali di Milan-Roma, big-match della decima giornata di Serie A. Le scelte definitive di Allegri e Gasperini
Le scelte di Allegri e Gasperini.
MILAN (3-5-1-1): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi; Nkunku, Leao. All. Allegri.
ROMA (3-5-2): Svilar; Hermoso, Mancini, Ndicka; Celik, Cristante, Koné, El Aynaoui, Wesley; Soulé, Dybala. All. Gasperini.
© RIPRODUZIONE RISERVATA