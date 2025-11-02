FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 serie a Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Milan-Roma: Dybala e Nkunku dal 1′

serie a

Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Milan-Roma: Dybala e Nkunku dal 1′

Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Milan-Roma: Dybala e Nkunku dal 1′ - immagine 1
Ecco le formazioni ufficiali di Milan-Roma, big-match della decima giornata di Serie A. Le scelte definitive di Allegri e Gasperini
Matteo Pifferi Redattore 

Ecco le formazioni ufficiali di Milan-Roma, big-match della decima giornata di Serie A.

Le scelte di Allegri e Gasperini.

MILAN (3-5-1-1): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi; Nkunku, Leao. All. Allegri.

ROMA (3-5-2): Svilar; Hermoso, Mancini, Ndicka; Celik, Cristante, Koné, El Aynaoui, Wesley; Soulé, Dybala. All. Gasperini.

Leggi anche
Fantacalcio, Serie A: le formazioni ufficiali di Parma-Bologna
La Fiorentina perde anche con il Lecce, Pioli rischia l’esonero. Torino-Pisa 2-2

© RIPRODUZIONE RISERVATA