Fantacalcio, Serie A: le formazioni ufficiali di Parma-Bologna

Dopo la sconfitta all'Olimpico contro la Roma di Gasperini, il Parma di Cuesta cerca il ritorno alla vittoria affrontando il Bologna al Tardini
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Dopo la sconfitta all'Olimpico contro la Roma di Gasperini, il Parma di Cuesta cerca il ritorno alla vittoria affrontando il Bologna al Tardini, altra squadra che gravita nella zona europea della classifica. Ecco le formazioni ufficiali:

PARMA (4-4-2): Suzuki; Delprato, Circati, Valenti, Britschgi; Ordoñez, Keita, Estevez, Bernabè; Pellegrino, Benedyczsk. Allenatore: Cuesta.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Heggem, Lucumì, Miranda; Freuler, Pobega; Orsolini, Odgaard, Rowe; Castro. Allenatore: Italiano.

