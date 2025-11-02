Fantacalcio, Serie A: le formazioni ufficiali di Parma-Bologna

Dopo la sconfitta all'Olimpico contro la Roma di Gasperini, il Parma di Cuesta cerca il ritorno alla vittoria affrontando il Bologna al Tardini, altra squadra che gravita nella zona europea della classifica. Ecco le formazioni ufficiali:
Dopo la sconfitta all'Olimpico contro la Roma di Gasperini, il Parma di Cuesta cerca il ritorno alla vittoria affrontando il Bologna al Tardini
PARMA (4-4-2): Suzuki; Delprato, Circati, Valenti, Britschgi; Ordoñez, Keita, Estevez, Bernabè; Pellegrino, Benedyczsk. Allenatore: Cuesta.
BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Heggem, Lucumì, Miranda; Freuler, Pobega; Orsolini, Odgaard, Rowe; Castro. Allenatore: Italiano.
