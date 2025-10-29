FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 serie a Bologna, Italiano dimesso dall’ospedale dopo la polmonite: le condizioni

serie a

Bologna, Italiano dimesso dall’ospedale dopo la polmonite: le condizioni

Bologna, Italiano dimesso dall’ospedale dopo la polmonite: le condizioni - immagine 1
Vincenzo Italiano è uscito dall'ospedale e oggi tornerà al lavoro per guidare il suo Bologna alla carica del Torino
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

Vincenzo Italiano è uscito dall'ospedale e oggi tornerà al lavoro per guidare il suo Bologna alla carica del Toro, anche se probabilmente assisterà alla partita da uno sky box del Dall'Ara riparato, onde evitare di prendere freddo.

Nella mattinata di ieri il tecnico è stato dimesso dal Policlinico S. Orsola-Malpighi, dove era ricoverato per una polmonite.

LEGGI ANCHE

Bologna, Italiano dimesso dall’ospedale dopo la polmonite: le condizioni- immagine 2
Getty Images

Le condizioni cliniche sono buone: "il Mister - spiega una nota - rientrerà al lavoro domani e sarà sotto osservazione dello staff medico del club. Il Bologna Fc 1909 ringrazia sentitamente il professor Stefano Nava, direttore della Pneumologia del Policlinico, la professoressa Lara Pisani e tutto il personale del reparto per la professionalità, umanità e disponibilità mostrate nei confronti del Mister".

Bologna, Italiano dimesso dall’ospedale dopo la polmonite: le condizioni- immagine 3
Getty Images

Intanto la squadra ha svolto allenamento mattutino a Casteldebole. Immobile ancora a parte, l'attaccante non è stato convocato, se ne riparlerà in vista della trasferta di Parma. Indisponibile anche Holm, chiamato a scontare un turno di squalifica dopo il doppio giallo rimediato a Firenze. Spazio a Zortea o De Silvestri e probabile turn over, con Vitik che dovrebbe tornare al centro della difesa e Lykogiannis a sinistra. Davanti ballottaggio Dallinga-Castro, con Bernardeschi, Odgaard e uno tra Dominguez e Rowe probabili titolari sulla trequarti.

(Fonte: ANSA).

Leggi anche
Lookman trova il primo gol stagionale: Atalanta-Milan finisce 1-1
Camarda sbaglia il rigore, poco dopo segna Anguissa: il Napoli vince a Lecce e allunga

© RIPRODUZIONE RISERVATA