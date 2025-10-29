Bologna, Italiano dimesso dall’ospedale dopo la polmonite: le condizioni

Le condizioni cliniche sono buone: "il Mister - spiega una nota - rientrerà al lavoro domani e sarà sotto osservazione dello staff medico del club. Il Bologna Fc 1909 ringrazia sentitamente il professor Stefano Nava, direttore della Pneumologia del Policlinico, la professoressa Lara Pisani e tutto il personale del reparto per la professionalità, umanità e disponibilità mostrate nei confronti del Mister".

Intanto la squadra ha svolto allenamento mattutino a Casteldebole. Immobile ancora a parte, l'attaccante non è stato convocato, se ne riparlerà in vista della trasferta di Parma. Indisponibile anche Holm, chiamato a scontare un turno di squalifica dopo il doppio giallo rimediato a Firenze. Spazio a Zortea o De Silvestri e probabile turn over, con Vitik che dovrebbe tornare al centro della difesa e Lykogiannis a sinistra. Davanti ballottaggio Dallinga-Castro, con Bernardeschi, Odgaard e uno tra Dominguez e Rowe probabili titolari sulla trequarti.