Lookman trova il primo gol stagionale: Atalanta-Milan finisce 1-1
Finisce 1-1 tra Atalanta e Milan, match valido per la nona giornata di Serie A al Gewiss Stadium
Il gol di Ricci in avvio regala il vantaggio ai rossoneri ma al 35' arriva il primo gol stagionale di Ademola Lookman.
Nella ripresa poche occasioni e ritmo basso: il punteggio di 1-1 resta fino al triplice fischio dell'arbitro.
Il Milan aggancia la Roma al secondo posto a quota 18, l'Atalanta colleziona il settimo pareggio su nove partite ed è sesta a quota 13.
