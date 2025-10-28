Basta un gol di Anguissa al Napoli per battere 1-0 il Lecce e allungare in vetta alla classifica.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 serie a Camarda sbaglia il rigore, poco dopo segna Anguissa: il Napoli vince a Lecce e allunga
serie a
Camarda sbaglia il rigore, poco dopo segna Anguissa: il Napoli vince a Lecce e allunga
Il Napoli vince e sale a 21 punti, a +6 sull'Inter che domani giocherà contro la Fiorentina a San Siro
Succede tutto nella ripresa: al 55' il Lecce si procura un calcio di rigore per un tocco di braccio di Juan Jesus, segnalato dal VAR. Sul dischetto si presenta Camarda ma Milinkovic-Savic la para.
Un quarto d'ora più tardi arriva il gol vittoria di Anguissa sugli sviluppi di un piazzato di Neres.
Il Napoli vince la terza partita nelle ultime quattro e sale a 21 punti, a +3 sulla Roma e +6 sull'Inter. Quinta sconfitta in nove partite per il Lecce, fermo invece a quota 6.
© RIPRODUZIONE RISERVATA