Camarda sbaglia il rigore, poco dopo segna Anguissa: il Napoli vince a Lecce e allunga

Il Napoli vince e sale a 21 punti, a +6 sull'Inter che domani giocherà contro la Fiorentina a San Siro
Basta un gol di Anguissa al Napoli per battere 1-0 il Lecce e allungare in vetta alla classifica.

Succede tutto nella ripresa: al 55' il Lecce si procura un calcio di rigore per un tocco di braccio di Juan Jesus, segnalato dal VAR. Sul dischetto si presenta Camarda ma Milinkovic-Savic la para.

Un quarto d'ora più tardi arriva il gol vittoria di Anguissa sugli sviluppi di un piazzato di Neres.

Il Napoli vince la terza partita nelle ultime quattro e sale a 21 punti, a +3 sulla Roma e +6 sull'Inter. Quinta sconfitta in nove partite per il Lecce, fermo invece a quota 6.

