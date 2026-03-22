Alle 15 al Dall'Ara il Bologna, dopo la qualificazione ottenuta in Europa League contro la Roma, affronta la Lazio di Maurizio Sarri, reduce invece dalla vittoria contro il Milan.
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fcinter1908 serie a Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Bologna-Lazio: Orsolini e Maldini dal 1′
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Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Bologna-Lazio: Orsolini e Maldini dal 1′
Ecco le formazioni ufficiali di Bologna-Lazio, le scelte di Vincenzo Italiano e Maurizio Sarri
Ecco le formazioni ufficiali di Bologna-Lazio, le scelte di Vincenzo Italiano e Maurizio Sarri.
BOLOGNA (4-2-3-1). Ravaglia; Zortea, Vitik, Heggem, Miranda; Moro, Sohm; Orsolini, Bernardeschi, Rowe; Castro. All.: Italiano
LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Dele-Bashiru, Patric, Taylor; Isaksen, Maldini, Pedro. All.: Sarri
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