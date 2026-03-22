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Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Bologna-Lazio: Orsolini e Maldini dal 1′

Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Bologna-Lazio: Orsolini e Maldini dal 1′ - immagine 1
Ecco le formazioni ufficiali di Bologna-Lazio, le scelte di Vincenzo Italiano e Maurizio Sarri
Matteo Pifferi Redattore 

Alle 15 al Dall'Ara il Bologna, dopo la qualificazione ottenuta in Europa League contro la Roma, affronta la Lazio di Maurizio Sarri, reduce invece dalla vittoria contro il Milan.

Ecco le formazioni ufficiali di Bologna-Lazio, le scelte di Vincenzo Italiano e Maurizio Sarri.

BOLOGNA (4-2-3-1). Ravaglia; Zortea, Vitik, Heggem, Miranda; Moro, Sohm; Orsolini, Bernardeschi, Rowe; Castro. All.: Italiano

LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Dele-Bashiru, Patric, Taylor; Isaksen, Maldini, Pedro. All.: Sarri

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