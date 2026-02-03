Il Milan vince senza particolare affanno la sfida del Dall’Ara di Bologna che chiude il 23° turno di Serie A.
fcinter1908 serie a Il Milan cala il tris al Dall’Ara: 3-0 e Bologna K.O, Allegri torna a -5 dall’Inter
Il Milan cala il tris al Dall’Ara: 3-0 e Bologna K.O, Allegri torna a -5 dall’Inter
I rossoneri di Allegri superano 3-0 il Bologna di Italiano al Dall'Ara e si riporta a -5 dall'Inter capolista
I rossoneri si impongono col risultato di 3-0 sulla squadra di Italiano e archiviano la pratica già nel primo tempo.
A sbloccare il risultato è Loftus-Cheek con un tocco dall’interno dell’area di rigore mentre il raddoppio arriva su calcio di rigore con Nkunku che prima se lo procura - con il fallo di Ravaglia in uscita - e poi lo trasforma con freddezza.
Nella ripresa il Milan chiude in conti: errore di Miranda su rimessa laterale e strada spianata per Rabiot, che firma il 3-0 e chiude i conti.
Il Milan resta saldamente al secondo posto e torna a -5 dall’Inter.
