Il Milan cala il tris al Dall’Ara: 3-0 e Bologna K.O, Allegri torna a -5 dall’Inter

Il Milan cala il tris al Dall’Ara: 3-0 e Bologna K.O, Allegri torna a -5 dall’Inter - immagine 1
I rossoneri di Allegri superano 3-0 il Bologna di Italiano al Dall'Ara e si riporta a -5 dall'Inter capolista
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

Il Milan vince senza particolare affanno la sfida del Dall’Ara di Bologna che chiude il 23° turno di Serie A.

I rossoneri si impongono col risultato di 3-0 sulla squadra di Italiano e archiviano la pratica già nel primo tempo.

Il Milan cala il tris al Dall’Ara: 3-0 e Bologna K.O, Allegri torna a -5 dall’Inter- immagine 2
Getty Images

A sbloccare il risultato è Loftus-Cheek con un tocco dall’interno dell’area di rigore mentre il raddoppio arriva su calcio di rigore con Nkunku che prima se lo procura - con il fallo di Ravaglia in uscita - e poi lo trasforma con freddezza.

Nella ripresa il Milan chiude in conti: errore di Miranda su rimessa laterale e strada spianata per Rabiot, che firma il 3-0 e chiude i conti.

Il Milan cala il tris al Dall’Ara: 3-0 e Bologna K.O, Allegri torna a -5 dall’Inter- immagine 3
Getty Images

Il Milan resta saldamente al secondo posto e torna a -5 dall’Inter.

